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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:45

Pehlivan’dan ‘Kubilay’ mesajı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Pehlivan’dan ‘Kubilay’ mesajı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey’in şehit oluşlarının 91’inci yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Pehlivan, mesajında; “Vatan ve bayrağımızı hedef alan, yüce milletimizin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmaya teşebbüs edenler; daima karşılarında aynı ruhu bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan mesajında şu sözlere yer verdi; "Kahraman şehidimiz Kubilay ve aynı elim olayda şahadete yürüyen Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i minnet ve saygıyla anıyoruz. 91 yıl önce bugün; insanlık dışı bir ayaklanmaya karşı onurlu bir direniş göstererek canlarını feda eden Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey'in taşıdığı milli ruh, en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. O gün; Genç Cumhuriyetimizi savunmak için arkadaşlarıyla birlikte gözünü kırpmadan kanlı bir ayaklanmanın karşısına dikilen bu şuuru anlamak ve taşımak çok önemlidir. Menemen; Asteğmen Kubilay gibi örnek kişilikte bir şehidin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edecektir. Şehit Kubilay ve Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldız Tepe'deki ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır… Her birimiz, bıraktığınız emanetin yılmaz bekçileriyiz."


91 YIL ÖNCEKİ YÜREKLİ DURUŞ


Tarih sayfalarından ve hafızalardan asla silinmeyecek bu menfur olayın istismar edilmesine izin verilemeyeceğini belirten Pehlivan; sözlerini şöyle sürdürdü; " Kubilay'ın 91 yıl önce Menemen'de ortaya koyduğu yürekli duruş; Cumhuriyet'i ve kazanımlarını yok etmek isteyenlere karşı ders niteliğindedir. İstismara, siyaset malzemesi yapmaya açık değildir, tarihi bir gerçektir. Bizlere düşen; nice şehit ve gazimizin canları pahasına koruduğu ülkemizi ve Cumhuriyet'i korumaya devam etmek ve geleceğe taşımaktır. Milletimiz ve devletimiz buna muktedirdir. Kimsenin şüphesi olmasın ki; bu birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğe kastedecek kim olursa olsun aynı cevabı alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan, Şevki Bey ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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Pehlivan’dan ‘Kubilay’ mesajı
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