Pelin'i hayattan koparan asansör kazasının görüntüsü ortaya çıktı! Kocasının aşağı koştuğu anlar yürek burktu!

"ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus ilçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

