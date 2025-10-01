Video Yaşam Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video
01.10.2025 | 14:57

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesinin hayatını kaybetmesine neden oldu asansör kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Pelin'in kocasının 2.katta takılı kalan asansörden çıkarmak için geldiği sırada olayın yaşandığı anlar yer aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi. Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıyga'nın cenazesi dün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına gelen genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'nın'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK: "ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR"
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada:" Tarsus İlçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7:30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bugün ise asansör kazasına ait apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Kıyga'nın'da 2. katta arıza yapan asansörde eşi Pelin'i kurtarmak için telefonla yardım çağırıp çaresizce durduğu sıra düşme anı yaşandı. O anları yaşayan acılı kocanın önce ellerini başının arasında götürmesi ardından da aşağı koşması da görüntüler de yer aldı.

Öte yandan Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi incelemesi sonrasında olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerle ilgili işlemlerin yapılmasının beklendiği öğrenildi.

