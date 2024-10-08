Pelin’in katili eski komşusu çıktı: Öldürüp ormana gömdü

Manisa'da, 17 Eylül'de 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın eski komşusu Ali U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ta bir ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca'nın ailesi 20 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Karaca'nın bulunması çalışmalar sürerken polis ekipleri, Karaca'yı öldürdüğü şüphesiyle Ali U.'yu (37) gözaltına aldı. Ali U. ifadesinde, Karaca'yı yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.Karaca'nın cansız bedeni ormanlık alanda Ali U.'nun gösterdiği yerde bulundu. Karaca ile aralarında daha önce gönül ilişkisi olduğunu, ayrıldıklarını savunan Ali U., barışmaya ikna etmek için buluştuğu genç kızın kaza sonucu kullandığı aracın altında kaldığını öne sürdü. Bu arada cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilen genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belli olacak. Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, "Kızım, 'Çarşıya çıkıyorum, hemen döneceğim' dedi. Gidiş, o gidiş. Cinayete kurban gideceğini hiç düşünmedim. Kızımı katleden evli biri, eski mahalleden komşumuzun oğlu" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.