Pençe Kilit Bölgesinde 1 asker ve 1 korucu şehit oldu

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız, bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Şehitler için bu sabah Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar edildi. Daha sonra şehitlerin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Zorba'nın cenazesi uçak ile Iğdır'a, Yıldız'ın naaşı ise helikopter ile Siirt'e uğurlandı.