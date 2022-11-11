Pençe Kilit Operasyonu’nda 1 asker şehit oldu

Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit olan kahraman askerimiz P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.