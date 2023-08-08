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Giriş Tarihi: 8.8.2023 15:05 Son Güncelleme: 8.8.2023 15:10

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Onur Doğan’ın ailesine ev verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev verildi. Evin tapusu Valilik makamında düzenlenen törenle aileye teslim edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Onur Doğan’ın ailesine ev verildi

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve jandarma desteği ile alınan ev şehidin ailesine Kayseri Valiliği'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Vali Gökmen Çiçek ile şehidin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, teslim töreninde yaptığı konuşmada; "Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız.

Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin" dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, katılımcılarla birlikte, şehit ailesine evin tapusunu takdim etti.

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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Onur Doğan’ın ailesine ev verildi
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