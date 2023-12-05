Pendik’te 3 kişi otel yangınında feci şekilde can vermişti! Yargılama başladı

Pendik Doğu Mahallesi'nde 24 Mart 2023 tarihinde 7 katlı ahşap kaplama bir otelde çıkan yangında Tuğba Üstündağ, İbrahim Turan ve Feyzullah Canyetim hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili gözaltına alınan Cihan Şah ve Murat Şah tutuklanırken Ayşe Arslanşen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrasında yapılan incelemede otelin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan Şah ve Murat Şah cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen ise duruşmaya katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"İNSANIN SEVDİĞİNİ KAYBETMESİ NEDİR İYİ BİLİRİM"

Duruşmada savunma yapan otelin sahibi sanık Cihan Şah, "Otelin sahibiyim. Resmi evraklarımız yangında yok oldu. Daha sonra belediyeye gidip resmi evrakları alıp dosyaya sunduk. İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim. Herhangi bir sorumluluğum yoktur. Beraatime karar verilsin" dedi.

"BEN YANGINDA ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Otelin müdürü sanık Murat Şah savunmasında, "Savcılık ifademi tekrar ederim. Otelin müdürüyüm. Yangın çıktığında ablamın evindeydim. Suçsuzun beraatime karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptı. Resepsiyon görevlisi sanık Ayşe Arslanşen ise savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben yangında elimden geleni yaptım" diye konuştu.

AĞLAYARAK KONUŞTU

Yangında hayatını kaybeden İbrahim Turan'ın kardeşi Belinay Turan ağlayarak konuştu. Belinay Turan, "Yangında kusuru olduğunu düşündüğüm Ayşe'nin cezalandırılmasını istiyorum. Abin otelin mühürlendiğini bilemezdi. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cihan Şah, Murat Şah ve Ayşe Arslanşen hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.