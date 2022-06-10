Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:07 Son Güncelleme: 10.6.2022 14:25

Pendik'te feci kaza! Çimento yüklü kamyon tırla çarpıştı: 3 yaralı İHA

Pendik'te TEM Otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, bariyerleri kırarak karşı istikamete geçip devrildi. Devrilen kamyona çarpan bir tıra da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. 6 aracın karıştığı ve yolun çimento ile kaplandığı kaza alanı havadan görüntülendi.

Olay, Pendik'te TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Çiçek yönetimindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle diğer şeride geçti.

Diğer şeritte seyir halinde bulunan 34 COP 850 Plakalı araca çarptıktan sonra bariyerlere girdi.