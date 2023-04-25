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Giriş Tarihi: 25.4.2023 22:41

Pendik'te feci kaza! İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Pendik'te İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Pendik’te feci kaza! İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Teknopark Bulvarı'nda ilerleyen ve yolcusu bulunmayan Mustafa A. yönetimindeki İETT otobüsü, havalimanı personelini taşıdığı öğrenilen, Abidin K. idaresindeki 34 FYJ 459 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile 4 yolcu yaralanırken, yaralılardan biri araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu ile diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförü, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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Pendik'te feci kaza! İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
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