Pendik’te İETT otobüsün çarptığı 4 katlı binadaki vatandaşlara devlet el uzattı

ÇELİK DİREK KOYUP OTOBÜSÜ ÇEKECEKLER

Yapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi. 4 katlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın doğalgaz elektrik ve suyu kesildi. Kazada İETT otobüsü de kullanılmaz hale geldi. Binanın kolonunun zarar görmesi nedeniyle yıkılma riski bulunan bina için bölgede önlem alındı. İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, binanın zarar gören kolonuna çelik direkler koyarak kaza yapan otobüsü binanın girişinden kurtarma çalışması başlattı.

İSTANBUL VALİSİ MAĞDUR AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Mağdur 54 kişi, geceyi Pendik Belediyesi'nin ayarladığı otelde geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ailelere geçici yer ayarlayacağı kalıcı yer için ev verileceği belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde olay yerine gelerek inceleme yaptı. Mağdur ailelerle görüşen Davut Gül, daha sonra olay yerinden ayrıldı.