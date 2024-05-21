Pendik’te kanlı infaz! Kafede kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Pendik'te oturduğu kafede yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden İsmail Eldemir, hayatını kaybetti. Olay, 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Kervan Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İsmail Eldemir, sokak üzerinde bulunan bir kafede oturduğu sırada yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Eldemir yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Eldemir'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cumhuriyet savcısıyla birlikte kafede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Eldemir'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kafenin güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan bir kişinin kafenin arka kapısından içeriye girdiği ve cinayeti işledikten sonra yine arka kapıdan çıktığı görüldü.