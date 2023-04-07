Pendik’te otomobildekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!

Sefer Acar'ın kuzeni Şahin Acar, "Burada amcamın oğlu araçta vakit geçiriyor. Oruçlu kendisi iftara kadar vakit geçiriyor. Burada kuş uçuruyor her zaman. Arkadaşıyla beraber burada otururken hiç tanımadığı bir kişi kapüşonlu bir şekilde aracın arkasından ateş ediyor. Yaya olarak gelip yaya olarak kaçıyor. Herhangi bir düşmanı olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.