Pendik’te tekne alev alev yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Marinada bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Marina çalışanları, yangının çevredeki teknelere sıçramaması için tekneyi, bir botla açığa çekti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise, sahil kenarına güvenlik şeridi çekti. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi. Yanan teknedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını gören Celal Yılmaz, "Marinada yanıyordu tekne, botla açığa aldılar. Sürükleye sürükleye buraya getirdiler. Açığa geldi; sonra itfaiye geldi; müdahale etti. Diğer teknelere sıçramasın diye açığa aldılar" dedi. Olayı gören Halil İbrahim Özhan ise, "Marinada yanmaya başladı. Marina görevlileri küçük botlarla çekerek açığa aldılar. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İterek buraya kadar getirdiler. Tekne boştu zaten. Marina görevlileri müdahale etti." dedi.