Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te tekne alev alev yandı
Giriş Tarihi: 23.7.2023 15:02

Pendik’te tekne alev alev yandı

Pendik Marina'da bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DHA
Pendik’te tekne alev alev yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Marinada bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Marina çalışanları, yangının çevredeki teknelere sıçramaması için tekneyi, bir botla açığa çekti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise, sahil kenarına güvenlik şeridi çekti. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi. Yanan teknedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangını gören Celal Yılmaz, "Marinada yanıyordu tekne, botla açığa aldılar. Sürükleye sürükleye buraya getirdiler. Açığa geldi; sonra itfaiye geldi; müdahale etti. Diğer teknelere sıçramasın diye açığa aldılar" dedi. Olayı gören Halil İbrahim Özhan ise, "Marinada yanmaya başladı. Marina görevlileri küçük botlarla çekerek açığa aldılar. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İterek buraya kadar getirdiler. Tekne boştu zaten. Marina görevlileri müdahale etti." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
Burası Afrika değil, Marmaris
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
CHP yandaşı medya darmaduman
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yüzde 90 indirim uygulanacak: Son tarih 31 Temmuz! Elektronik ortamda da ödeniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te tekne alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA