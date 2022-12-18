Pers dönemine ait ateş kültü sunağı Ankara’dan Kayseri’ye getirildi

Perslerin 'Ateş' kültürünün dini tapınımının resmedildiği küçük Asya tipi Greko-Pers dönemine ait Ateş Kültü Sunağı, sergilendiği Ankara'dan özel izinle Kayseri'ye getirildi. Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki yerini alan sunağın tanıtım toplantısında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her gün Kayseri ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz" dedi.

"BÜTÜN ESERLERİMİZİ KAYSERİ'YE DÖNDÜRECEĞİZ"

Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki tanıtım töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de her yerden başka bir medeniyete ait bir tarihi eser çıktığına belirterek; "Her gün Kayseri ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Altı aydır buradayım, yeni bir tarihi değeri öğrenmediğim gün yok. O kadar zengin ki. Perslerle ilgili böyle bir eserin olduğunu düşünmemiştim. Perslerle ilgili böyle ünik bir eserin bu topraklardan çıkmış olması beni çok mutlu etti. Persler, önemli bir medeniyet. Böyle bir eserin Kayseri topraklarında çıkmış olması ve Kayseri'ye geri dönmesi de bir o kadar önemli. Biz bütün eserlerimizin Kayseri'ye geri dönmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber incelemeler ve çalışmalar da yapıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda nerde ne eser var yurt içi, yurt dışı çalışmalar yaptığını da biliyorum. Bütün eserlerimizin doğduğu toprak olan Kayseri'de sergilenmesinden çok mutluyuz" diye konuştu.

"HER ŞEY ÇIKTIĞI YERDE GÜZEL"

Bünyan Ateş Kültü Sunağı tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Her şey çıktığı yerde güzel, inşallah Kayseri'mizde bunu koruruz, burada değerlendiririz. Persler döneminde, hakikaten zenginlikler şehri olan Kayseri'mizde böyle bir eserin sergilenmesi bizleri de keyiflendirmiştir. Tarihimize ışık tutmuştur. Güzel bir zenginlik eseri, dört tarafında da aynı figürlerin olmuş olması da ritüel şeklinde yapılan çalışmaların altlığı, sunağı şeklinde. Ellerinize sağlık diyoruz. Değerli Valimize, müdürümüze, ekibe teşekkür ediyoruz" dedi.