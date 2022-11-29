‘Petrol kralı geldi’ diyorlar

Adana'da arazisinde petrol çıkan Orhan Buhur, kendisini herkesin "Petrol kralı" ilan ettiğini belirterek "Ancak daha önce deli diyorlardı" dedi. Ceyhan ilçesinde temmuz ayında bulunan 1 milyar dolarlık petrol rezervinden sonra bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı. Bölgede toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet" şeklinde konuştu.Arazisinde petrol çıkarma işlemleri süren Orhan Buhur da SABAH'A özel açıklamalarda bulundu:"50 dönümlük arazimde 3 kuyu açıldı. Çalışmalar sürüyor. Daha önce 1997 yılında tarlada sulama yapmak için sondaj çalışması yaptığımda petrole ulaştım. Ancak petrolü çıkaran şirket batınca proje yarım kaldı. Kuyu atıl şekilde 8 yıl bekledi. O dönemde bana 'Tarlasına yağ döktü yaktı', 'Petrol yok, yalan konuşuyor', 'BOTAŞ boru hattından sızma oldu', 'deli' dediler. Sonunda haklı olduğum kanıtlandı. Zamanında kahvede otururken benle dalga geçtiler. Hatta kardeşlerimle kötü oldum. Bana 'Uğraşma, tarlamız elden gidecek' dediler. Dinlemedim ve devam ettim. Allah'a şükür ki haklı olduğum ortaya çıktı. Tarlamdan ülkeme 1 milyar dolar civarında katkı sağlanıyor. Şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyor. Petrol beni şöhret yaptı. Ancak henüz petrol kralı falan olmuş değilim."Petrol kuyularında çalışan işçilerin Adana'da daha önce otellerde kaldıklarını ancak kuyu sayısının artmasıyla köyde kamp kurulduğunu dile getiren Buhur, "Petrol çalışmaları aralıksız sürüyor. Köyümüzden işçiler de çalışmalara katılıyor. Petrolün çıkmasıyla birlikte köylümüzün de yüzü gülmeye başladı. Burada hem üretim hem de depolama yapılıyor. Buradaki 3 kuyudan çıkarılan ham petrol TIR'a yüklenip Adıyaman'a gidiyor" şeklinde konuştu.