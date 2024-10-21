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Giriş Tarihi: 22.10.2024

Peynirin içinden metal somun çıktı

Peynirin içinden metal somun çıktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Osman Çil'in, kahvaltı yapmak için marketten aldığı peynirin içinden metal somun çıktı. İddiaya göre, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Osman Çil kahvaltı yapmak için yerel bir marketten peynir aldı.




Çil'in eşi kahvaltı yapmak için kabı açtığı esnada peynirin içinden metal somun çıktı. Çil, içerisinden metal somun çıkan peyniri üreten firmayla iletişime geçti. Firma yetkilileri, hatalarını gidermek için kendilerine ürün gönderebileceklerini söyledi. Çil, firmanın sağlık kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunacağını belirtti. İHA
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Peynirin içinden metal somun çıktı
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