Piiz grubunun davulcusunu darp etmişti... İstenen ceza belli oldu!

Ankara'da 15 Aralık 2022'de bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli Bilge Kaan Korkmaz arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Korkmaz'ın 'kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' ve 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Korkmaz hakkında esas hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Korkmaz ve arkadaşları, Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gittiğini Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığını kaydetti. Korkmaz'ın tartışma esnasında Dudarık'ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darbettiği aktarılan mütalaada, Korkmaz'ın daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşarak yumruk attığı ifade edildi.

13 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuz'a karşı 'kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan' 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapılması için ertelendi.