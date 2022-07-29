Pikniğe gelemeyen kuzenine, Adana kebabını dronla gönderdi

Adana'nın Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Mehmet Altuntaş ailesi ve yakınlarıyla kebap yapmak için biraraya geldi. Altuntaş, bu sırada fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kuzeni Özgür Anlı'yı da davet etti. Kuzeni görevde olduğunu, gelemeyeceğini söyledi. Altuntaş kuzeninin aç kalmasına dayanamadı ve kebabı ona göndermek için harekete geçti. Altuntaş, kebabı drone ile kuzenine gönderebileceğini düşünüp ip ve poşet yardımıyla bağladığı kebabı uçurdu.

Cep telefonuyla kayıtta kalan Mehmet Altuntaş, drona bağladığı kebabı kuzenine ulaştırmayı başardı. Özgür Anlı, dürümü almaya çalıştığı sırada dronun kendisine çarpacağını sanıp paniğe kapılınca düştü. Bu anlar cep telefonunu videosuyla görüntülenirken, Özgür Anlı kuzeni tarafından gönderilen kebabı alarak iştahla yedi. Kuzenine kebabı ulaştırmanın keyfini yaşayan Altuntaş, "Kuzenim aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim dedim ve dronla gönderdim. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.