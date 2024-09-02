Pilotun ölümünde doktor hatası iddiası

Antalya'da, özel bir hastanede tükürük bezindeki kist nedeniyle ameliyatla alınan pilot Buğra Arif Uçku (45), hayatını kaybetti. Uçku'nun ailesi, ihmal olduğu iddiasıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir hava yolu şirketinde çalışan pilot Buğra Arif Uçku'ya, 2 yıl önce tiroid kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Uçku, rutin kontrollerinde tükürük bezinde yaklaşık 4-5 aydır kist olduğunu öğrendi.Özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı H.D., Uçku'ya kistin alınması gerektiğini söyledi. KBB uzmanları H.D. ve F.B. tarafından 24 Ocak'ta ameliyata alınan Uçku, 5 saatlik operasyon sonrası servis odasına alındı. Bir süre sonra ameliyat bölgesinde kanama yaşanan Uçku, Uzm. Dr. H.D.'nin hastaneye gelmesiyle yeniden ameliyata alındı. Uçku, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Uçku'nun ailesi, ihmal iddiasıyla doktorlar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Nursen UçkuArif Buğra Uçku'nun annesi Nursen Uçku, "Güzelim yavrum, 'Uçuşa gidiyorum' dedi bize, basit bir ameliyat olduğunu düşünerek. O gün ameliyata giriyor. Doktor basit bir bezeyi alırken damarlarını kesmiş ve oğlum uzun süre kalmış ameliyatta. Ondan sonra servis odasına çıkarıyorlar. Kendisi de evine gidiyor. Arkadaşı görmüş, yüzü gözü kan içinde kalmış yavrumun. Doktora telefon açıyorlar, 'Doktor bey hasta çok kötü oldu, her taraf kan içinde' diye. 'Normaldir' diyor, gelmiyor. Hemşire hanım ağlayarak 'Doktor bey çok kötü hasta' diye tekrar telefon açıyor, akşam üzeri geliyor. Yani nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bu kadar duyarsız olabilirler.İkbal İlay KurtNiye hemşireler çağırdığında gelmiyorsun da sonra mecburen akşam üzeri geliyorsun. Yavrum doktor hatası yüzünden gitti. Mezarı başına gidip, ağlamaktan başka yapacağım hiçbir şey yok" diye konuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Uçku'nun ameliyat sırasında boynunda meydana gelen damar yaralanmasına bağlı vefat ettiği kaydedildi. Nursen ve Erbil Uçku çiftinin avukatı İkbal İlay Kurt da Buğra Arif Uçku'nun boynundaki kanama sonrası hemşirelerin durumun ilgili hekimlere bildirilmiş olmasına rağmen hekimlerin saatlerce hastaya müdahalede bulunmadığını ileri sürdü. Kurt, "Adli Tıp Kurumu raporunda, Uçku'nun ameliyat esnasında damar yaralanmasına bağlı kanama ve gelişen yan etkiler nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmektedir" dedi. DHA