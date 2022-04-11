Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 11'inci duruşması yarın görülecek. Önceki duruşmalarda adli tıp raporuna göre Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.

Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti.