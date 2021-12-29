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Giriş Tarihi: 29.12.2021 21:56

Pınara Antik Kenti’ne ulaşım daha rahat olacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Pınara Antik Kenti’ne ulaşım daha rahat olacak

Muğla Seydikemer’in Minare Mahallesi’nde bulunan Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Pınara Antik Kentine ulaşım artık daha rahat sağlanabilecek. Pınara Antik Kenti’ndeki yola kilit parke taş döşemesi yapılıyor. Antik kentin, ilçenin tanıtımında büyük rol oynadığını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yapılan çalışmaların turizmi geliştirmek için de önemli olduğunu vurguladı.

Muğla Seydikemer'in Minare Mahallesi'nde bulunan Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Pınara Antik Kentine ulaşım artık daha rahat sağlanabilecek. Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, antik kente giden 2 buçuk kilometrelik yolda kilitli parke çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmaları yakından takip etmek için ekiplerin bulunduğu alana gelen Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, çalışmaları inceleyip bilgiler aldı. Başkan Otgöz çalışmaların tamamlanmasının ardından hem mahalle sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacağının altını çizdi.


TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ


Pınara Antik Kenti'nin Seydikemer ve Türkiye turizmi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Otgöz, antik kentin yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırladığını ifade etti. Yapılan çalışma sonucunda 2 buçuk kilometrelik yolun kilit parkeyle kaplanacağını belirten Başkan Otgöz; "Toplam 15 bin metre kare kilit parke döşeyeceğiz. Çoğunluğu bitti. Yaklaşık 15 günlük işimiz var. Bu yol 12 ay, yaz kış çalışan bir yol. Turizm açısından da çok önemliydi. Tamamlandıktan sonra inşallah bu bölgenin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Pınara Antik Kenti’ne ulaşım daha rahat olacak
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