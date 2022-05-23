Pınar’ı tabancayla vurarak öldürdü! Sözleri ’pes artık’ dedirtti

Olay, dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.