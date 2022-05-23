Pınar’ı tabancayla vurarak öldürdü! Sözleri ’pes artık’ dedirtti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.