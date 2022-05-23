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Giriş Tarihi: 23.5.2022 13:28

Pınar'ı tabancayla vurarak öldürdü! Sözleri 'pes artık' dedirtti

DHA
Pınar’ı tabancayla vurarak öldürdü! Sözleri ’pes artık’ dedirtti

Iğdır'da, arkadaşlarıyla eğlendiği evde Pınar Kızıl'ı tabancayla vurarak öldüren Mahsun Abakay, polis ekiplerince yakalandı. Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak Mahsun Abakay'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı.

KORKUTMAK İSTERKEN VURMUŞ

Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı. Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Pınar'ı tabancayla vurarak öldürdü! Sözleri 'pes artık' dedirtti
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