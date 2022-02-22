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Giriş Tarihi: 22.2.2022

Pınar’ın katilinin kardeşi de tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Pınar’ın katilinin kardeşi de tutuklandı
Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki Pınar'ı boğduktan sonra yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı gözaltına alındı. 'Delil karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı tutuklandı. 1.5 yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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Pınar’ın katilinin kardeşi de tutuklandı
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