Pişkinliğin bu kadarı: Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering’den pes dedirten savunma!

TİCARİ İTİBAR SUİKASTİYMİŞ

Yaklaşık 40 yıldır Düzce ve çevresinde hizmet verdiklerini belirten firma yetkilileri "Yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden ve sonuca ulaşmadan idari bir işlem tesis edilerek işlem yapılması vecibelerini eksiksiz yerine getiren firmamızın telafi edilemeyecek ticari itibar suikastine uğramasına ve zarar görmesine neden olmakla bu durum bilim vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uymamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Firma, "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.