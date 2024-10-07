Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

LİSTEDE TÜRKİYE'DE YÜZLERCE ŞUBESİ OLAN HAMBURGER ZİNCİRİ DE VAR



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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları duyurdu. Tereyağında bitkisel yağ, kıymada tavuk taşlığı, sahte bal gibi uygunsuzlukları tespit etti ve sorumluları ifşa etti.

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