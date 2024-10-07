Giriş Tarihi: 07.10.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
14:27
Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!
SON DAKİKA HABERİ… Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına yönelik harekete geçti. Bakanlık yapılan incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etti. Türkiye fast food restoranları ile faaliyet gösteren Tab Gıda'nın dana eti yerine tavuk eti kullandığı, baharat zinciri Arifoğlu'nun pul biber yerine boya kullandığı tespit edildi. Yine bilindik markaların sucuklarında ise dana eti yerine tek tırnaklı at eşek gibi hayvanların etlerinin kullandığı belirlendi. İşte halkın sağlığını tehdit eden o firmalar!