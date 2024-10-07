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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:27

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

SON DAKİKA HABERİ… Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına yönelik harekete geçti. Bakanlık yapılan incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etti. Türkiye fast food restoranları ile faaliyet gösteren Tab Gıda'nın dana eti yerine tavuk eti kullandığı, baharat zinciri Arifoğlu'nun pul biber yerine boya kullandığı tespit edildi. Yine bilindik markaların sucuklarında ise dana eti yerine tek tırnaklı at eşek gibi hayvanların etlerinin kullandığı belirlendi. İşte halkın sağlığını tehdit eden o firmalar!

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden firmalara yönelik inceleme başlattı. Buna göre taklit ve tağşiş yapan firmaların adını sattıkları sahte gıda ürünleriyle birlikte tek tek açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

Oldukça kabarık olan listede dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya çıktı. Firmalar arasında yer alan TAB Gıda'da dana eti yerine tavuk eti, baharat zinciri Arifoğlu'nun pul biber yerine boya, bilindik markaların sucuklarında ise dana eti yerine tek tırnaklı at eşek gibi hayvanların etlerinin kullandığı ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

Kayseri'deki Forum AVM'de Arby's şubesinde satılan ''dana etli'' Roast Beef ürününde yapılan incelemeler sonucunda, içerikte kanatlı etinin bulunduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

LİSTEDE TÜRKİYE'DE YÜZLERCE ŞUBESİ OLAN HAMBURGER ZİNCİRİ DE VAR

YENİ LİSTE DUYURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları duyurdu. Tereyağında bitkisel yağ, kıymada tavuk taşlığı, sahte bal gibi uygunsuzlukları tespit etti ve sorumluları ifşa etti.

İŞTE O LİSTE...

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ürünlerinden eşek eti ve boya çıktı: Hepsi gıda devi!

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

SON DAKİKA