Gıda sahtekarları deşifre oluyor! Bakanlık yayınladı: Listede Türkiye’de yüzlerce şubesi olan hamburger zinciri de var...

Bakanlık laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmaların adını ve markasını da açıkladı. Yeşil Ilgaz, Ayvalık, Safir, Furkan Doğal Edremit, Hasat gibi zeytinyağlarında nişasta gıda boyası bulundu. Peynir Keyfi, Burhanet Mangal, Adapey, Can Acar baharatları, Sağlam et, Lokman et, Kuzeyli peynir, Cansüt, Danacıoğlu, Safi gurme, Dembey, Gediz piliç, Kayseri Zirve, Zirveden, Şanlı Emirdağ, Forte Gourmet, Özkovan, Balkaymak, Bakıroğlu Baharat, Mandıra süt, Akdeniz et, Saf natürel, Bal tat, Natürel bal, Darende, Doycan, Palmiye baharat, Ayvalık birlik, Anadolu süt birliği, Güney egeden, Sofracızade ravza bal gibi markaların ürünlerinde de tağşiş ve taklit çıktı. Kimi ete sakatat karıştırdı, kimi sızma diye satılan zeytinyağına tohum yağı… Peynire nişasta katan firmaların çaylara da gıda boyası koyduğu tespit edildi.