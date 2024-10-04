Gıda sahtekarları deşifre oluyor! Bakanlık yayınladı: Listede Türkiye’de yüzlerce şubesi olan hamburger zinciri de var...

KÜF İÇİN NATAMİSİN



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık dün bu listeyi yayınladı. Aralarında Arifoğlu Baharat, Salkım Pazarlama, Hasköklü Biber Baharat, Arıkcan Baharat gibi birçok ünlü baharat firmasının da olduğu şirketler gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar nedeniyle listeye girdi. Zeytinyağı ve bitkisel yağda Yupaoil, Edremit Hanzade, Nedim Çiftçi listede. Yağlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Tarabya kaşar peyniri, Kevser tost peyniri, Sütkuaz yoğurt, böreklik kaşar markası Rasim Usta Mutlu da listeye giren markalardan oldu. Bu firmaların ürünlerinde natamisin tespit edildi. Natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılıyor. Böylece gıdaların raf ömrü uzatılıyor. Ancak madde fazla miktarda kullanıldığında insan sağlına zararlı.