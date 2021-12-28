Pitbull’un sahibi ile site yöneticisi de tutuklandı

GAZİANTEP'TE 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. Daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan köpeğin sahibi Mustafa Elibol ile sitenin müdürü Süheyla Kurçak, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Geçen hafta meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanmıştı.