Piyade üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Nusaybin'e bağlı kırsal Çölova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün yönetimindeki yarış motosikleti, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Çürüttü, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Cumhuriyet savcısı sevk edildi. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çürüttü'nün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.