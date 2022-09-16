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Giriş Tarihi: 16.9.2022 17:04 Son Güncelleme: 16.9.2022 17:04

PKK talimatıyla orman yangına zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
PKK talimatıyla orman yangına zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında geçen yıl 24 Eylül'de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim 2021'de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle harekete geçti. Aynı bölgede motosiklet ile gezen ve polisleri gören şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. Ali Kurttepe'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirildi. Ayrıca koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, bin 160 lira, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil'e yolcu bileti bulundu. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen zanlı 7 Ekim'de tutuklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık mahkemeye avukatıyla katıldı.

Savunması alınan sanık, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Çok pişman olduğunu vurgulayan Kurttepe, "Ormanı yakmak gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamı kararlaştırılan sanığa, 100 bin lira da adli para cezası verildi.

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PKK talimatıyla orman yangına zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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