Haberler Yaşam Haberleri PKK'dan kurtardığı oğlunu 'asker kınasıyla' vatan nöbetine gönderdi
Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:34

PKK'dan kurtardığı oğlunu 'asker kınasıyla' vatan nöbetine gönderdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’dan kurtardığı oğlunu ’asker kınasıyla’ vatan nöbetine gönderdi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele ile oğlunu geçen Temmuz ayında PKK'nın elinden kurtarmayı başarmıştı. Bir süre önce oğluna kavuşan anne Biçer, oğlu Mustafa'yı yaptığı 'asker kınası' ile vatan nöbetine gönderdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, 2018 yılında kandırılarak dağa götürülen 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için evlat mücadelesi başlattı.

Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen hatta evi dahi yakılmak istenen anne Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile birlikte aylar süren mücadelelerine devam etti. 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşegül Biçer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen eylemini devam ettirerek oğlu Mustafa'yı geçen Temmuz ayında PKK'nın elinden kurtardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan oğlunun teslim olduğu haberine alan ve 3 yıl sonra oğluna kavuşan anne Ayşegül ve baba Rauf Biçer, bir mutluluk daha yaşadı. Biçer çifti, oğlu Mustafa Biçer'i askere göndermenin gururu ve mutluluğunu yaşadı.


VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ, KINA GECESİ YAPTI


Eylemi başlatan ilk annelerden biri olan Ayşegül Biçer, evlat nöbeti sırasında 'oğlumu kurtarırsam, askere kına gecesi ile göndereceğim" diyen Biçer, verdiğini sözünü yerine getirdi. Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa için 'asker kınası' düzenledi. Anne Biçer, oturma eylemi yapan anneler ile Biçer ailesinin yakınlarının da katıldığı askeri kınasıyla oğlu Mustafa'yı vatan borcunu ödemeye göndermenin gurur ve sevincini yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Ocak ayında emekli memur maaşı 2022 zammı son dakika gelişmeleri... En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'dan kurtardığı oğlunu 'asker kınasıyla' vatan nöbetine gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA