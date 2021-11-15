PKK’dan kurtardığı oğlunu ’asker kınasıyla’ vatan nöbetine gönderdi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, 2018 yılında kandırılarak dağa götürülen 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için evlat mücadelesi başlattı.

Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen hatta evi dahi yakılmak istenen anne Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile birlikte aylar süren mücadelelerine devam etti. 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşegül Biçer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen eylemini devam ettirerek oğlu Mustafa'yı geçen Temmuz ayında PKK'nın elinden kurtardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan oğlunun teslim olduğu haberine alan ve 3 yıl sonra oğluna kavuşan anne Ayşegül ve baba Rauf Biçer, bir mutluluk daha yaşadı. Biçer çifti, oğlu Mustafa Biçer'i askere göndermenin gururu ve mutluluğunu yaşadı.



VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ, KINA GECESİ YAPTI



Eylemi başlatan ilk annelerden biri olan Ayşegül Biçer, evlat nöbeti sırasında 'oğlumu kurtarırsam, askere kına gecesi ile göndereceğim" diyen Biçer, verdiğini sözünü yerine getirdi. Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa için 'asker kınası' düzenledi. Anne Biçer, oturma eylemi yapan anneler ile Biçer ailesinin yakınlarının da katıldığı askeri kınasıyla oğlu Mustafa'yı vatan borcunu ödemeye göndermenin gurur ve sevincini yaşadı.