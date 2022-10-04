PKK’lı teröristlerin Siirt’te katlettiği 37 vatandaş dualarla anıldı

Siirt Valiliği himayelerinde Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreni, aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

TARİHTE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALDI

Daha sonra Ensar Cami İmam Hatibi Ramazan Toprak tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da şehitler için dua okudu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada; 1993 yılında terör örgütü mensuplarınca hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köyünde 29 yıl önce 37 sivil vatandaşımız terör örgütü PKK tarafından acımasızca katledildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit etti. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz azim, inanç ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

"ONLARIN EMANETLERİNE MİLLET OLARAK, DEVLET OLARAK MİLLET OLARAK SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Daltepe köyümüzde metfun bulunan 27 şehidimiz ile Kalkancık köyünde metfun bulunan 10 şehidimizin aziz hatırlarını yaşatmak ve kendilerini anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak, Allah'ın nimetlerinden yararlanıyorsak, bayrağımız bu semalarda özgürce dalgalanıyorsa, Ezanımız susmuyorsa, işe bu şehitlerimizin sayesindedir. Bu vatanın bu toprağın sahipleri şehitlerimizdir. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. 1993 yılında 29 yıl önce bir gece bölücü terör örgütüne mensup hainler Daltepe ve Kalkancık köyümüze saldırmışlardır. 27 sivil vatandaş ve 10 güvenlik korucumuz olmak üzere toplam 37 vatandaşımızı şehit etmişlerdir. Bu şehitlikte 8 aylık Gülcan bebek ve henüz adı konmamış bebekler de şehitlerimiz arasındadır. Bu millet hiçbir zaman boyun eğmemiştir terör örgütlerinin sahiplerine de boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Hesap edemedikleri bir şey var, bu millettin imanı, imandan gelen vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi ve çelik gibi iradesi, buna her zaman toslamışlardır, bunu Çanakkale'de, Malazgirt 'te, Kut'ül Amare'de, kurtuluş savaşında görmekteyiz. Hiçbir zaman bu millette boyun eğdiremeyeceklerdir. Bu milletin düşmanları hala oyunlarına devam etmektedirler. Bugün dünyada bölgemizde tüm olanı biteni izliyoruz. Allah devletimizi ve milletimizi var etsin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun liderliğinde bütün terörle mücadele eden, içişleri bakanlığımızı, askerimizi, jandarmamızı polisimizi güvenlik korucularımızı milletimizi korumak için yurt içinde ve yurtdışında her yerde mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman bizler şehitlerimizi unutmayacağız. Onların emanetlerine millet olarak, devlet olarak millet olarak sahip çıkacağız. Allah milletimizi devletimizi korusun. Allah sizleri korusun."

ŞEHİTLİKTE DUA EDİLDİ

Törende yapılan konuşmaların ardından, Daltepe köyü Şehitliği ziyaret edilerek, dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Hacıbektaşoğlu, şehit aileleri ve çocuklarla yakından ilgilenerek, kendileri ile sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehitleri anma programının ardından Yağcılar Köyü Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bölgenin güvenlik asayişi hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, kahraman Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.

Şehitleri anma programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, İl Genel Meclisi Başkanı Cangir Bayram, Siirt Güvenlik Korucuları ve Şehit-Gazi Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, ilçe kurum müdürleri, civar köylerden gelen vatandaşlar ile Daltepe ve Kalkancık köy sakinleri ile vatandaşlar katıldı.