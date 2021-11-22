PKK’nın engellemeye çalıştığı Silvan Barajında, önümüzdeki yıl su tutulmaya başlıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, DSİ yetkilileri, 'GAP'ın Çılgın Projesi' Silvan Barajı'nı ziyaret etti.

Maliyeti 20 milyar lira büyük bir kamu yatırımı olan barajın Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek barajı olduğunu belirten Karaloğlu, "Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay Barajında su tuttuk, Pamukçay Barajında su tuttuk, Başlar Barajında su tuttuk, Ambar Barajında inşallah 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajında şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajının ihalesi inşallah 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajının ihalesi de inşallah 2022'de yapılmış olacak. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı 175,5 metre yüksekliği ile bu özelliğiyle yani kaya dolgu ve ön yüzeyi beton, 7. 3 milyar metreküp rezervuar hacmi var barajımızın. İnşallah 2022 yılı içerisinde ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz, Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz" dedi.

"305 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ifade eden Karaloğlu, "Silvan Barajı Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak. Silvan'da Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Burada çalışan bölgenin çocuklarını, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama biz her koşulda inşallah bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır" dedi.