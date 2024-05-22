Platonik âşığa ‘Ayırmasalar öldürecekti’ cezası

İstanbul Ümraniye'de platonik aşk yaşadığı evli kadını geçtiğimiz ocak ayında boynundan bıçaklayan takıntılı saldırgan Koray Çalık'ın soruşturması tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Koray Çalık (48) kendisiyle aynı işyerinde çalışan Fazilet Doğan'a (51) âşık olduğunu söyledi. Reddedilen Çalık, Fazilet Doğan'ı durağa yürürken boynundan bıçakladı. Mağdur kadının dosyaya sunduğu "Senden uzak durmayı düşünmüyorum. Benim her şeyimsin" şeklindeki mesajların cinsel taciz suçunu oluşturduğunu kaydetti. Şüphelinin Doğan'ı hayati bölgesinden yaraladığını belirten savcılık, "Eylemine devam etmek istedi ancak çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu teşebbüs aşamasında kaldı. Bu, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstür" diyerek 23 yıla kadar hapsini istedi.