Poligon hırsızını kebap siparişi yakalattı

Kahramanmaraş'ta 3 gün önce bir poligondan 2 silah ve 300 mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E. yakalandı. Polis ekipleri, şüphelinin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığını, kebapçıdan yemek istediğini belirledi. Bunun üzerine polis, bölgeyi ablukaya aldı. Polisleri gören şüpheli ise son çare olarak bir evin damına saklanmaya çalıştı. Ancak özel harekat, drone ve köpek destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı. H.E.'nin olaydan sonra ilçedeki bir otomobil bayisine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.