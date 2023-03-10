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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Poliklinik Cerrahpaşa’da, tedavi Samatya’da

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Poliklinik Cerrahpaşa’da, tedavi Samatya’da
İstanbul'da deprem riski nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cerrahpaşa'nın, Taksim ve Samatya'daki hastanelerde hizmet vereceğini açıklamasının ardından İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, mevcut binaların durumu, taşınma süreci hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Nuri Aydın "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek" dedi. Prof. Dr. Aydın poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetlerinin ise Samatya ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde sürdürüleceğini söyledi.

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Poliklinik Cerrahpaşa’da, tedavi Samatya’da
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