Haberler Yaşam Haberleri Polis, katili 30 saat nöbet tutarak yakaladı
Giriş Tarihi: 21.6.2023

Polis, katili 30 saat nöbet tutarak yakaladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Polis, katili 30 saat nöbet tutarak yakaladı
İzmır'de Türkmenistan uyruklu sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ve Laçin Geldiyazova (28) ile arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldüren Saparmurat Haliyev'in (60) 4 kişinin cep telefonlarını satarak derin dondurucu aldığı öğrenildi.



Polis şüphelinin 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. Şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaatta beklemeye başladı. 30 saat süren nöbetin ardından inşaata gelen Haliyev kıskıvrak yakalandı. Haliyev'in cinayetleri kıskançlık nedeniyle 13 Haziran'da gerçekleştirdiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, katili 30 saat nöbet tutarak yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA