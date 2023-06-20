Polis, katili 30 saat nöbet tutarak yakaladı

İzmır'de Türkmenistan uyruklu sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ve Laçin Geldiyazova (28) ile arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldüren Saparmurat Haliyev'in (60) 4 kişinin cep telefonlarını satarak derin dondurucu aldığı öğrenildi.Polis şüphelinin 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. Şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaatta beklemeye başladı. 30 saat süren nöbetin ardından inşaata gelen Haliyev kıskıvrak yakalandı. Haliyev'in cinayetleri kıskançlık nedeniyle 13 Haziran'da gerçekleştirdiği öğrenildi.