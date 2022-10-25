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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Polis katili baba-oğul çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Polis katili baba-oğul çıktı
İstanbul Silivri'de, Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı(50) şehit eden 3 şüpheliden ikisi baba-oğul çıktı. Avcılar'da 2 Eylül'deki Recep Esvet cinayetiyle ilgili arandığı öğrenilen baba Nihat Taş ve oğlu Turan Taş ile Can Erseven gözaltına alındı. Esvet'in, Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkânına bir otomobille gelen 4 kişiyle çıkan çatışmada öldüğü öğrenildi.



Polis önceki gece Silivri'deki bir villaya operasyon düzenlemiş, sırtından vurulan Nar şehit olmuştu. Nar için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. 24 yıllık polis olan iki çocuk babası Nar, Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Polis katili baba-oğul çıktı
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