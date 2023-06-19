Polis, katili Çeşme’de yakaladı

İzmir'inBayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu ve buzdolabının içinde bulunan Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedine ilişkin otopsi işlemleri sürüyor. Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'un vücut bütünlükleri bozulan cesetlerinin kimlik teşhisi için yakınlarından DNA örnekleri alındı. Evde yapılan incelemede de iki odadaki yataklarda kan izleri tespit edildi. Katilin 4 cesedi derin donrucu ve buzdolabına sığdırmak için 100 parçaya ayırdığı öğrenildi. Cinayetin ardından firar eden Türkmenistan uyruklu katil zanlısı Saparmurat Haliyev ise polisin titiz çalışmaları sonucu Çeşme ilçesinde yakalandı. Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.