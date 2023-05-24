Polis memuru ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkiinde önceki gün A.K. idaresindeki otomobil, A.E.'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesi'ne ait minibüsle çarpıştı. 6 öğrencinin yaralandığı kazada polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı hayatını yitirmişti. Yaralanan 6 öğrencinin Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından alınıp memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. Suna-Abdullah Kayıcı çifti, Alanbaşı Mahallesi'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.