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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Polis memuru ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

DHA
Polis memuru ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkiinde önceki gün A.K. idaresindeki otomobil, A.E.'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesi'ne ait minibüsle çarpıştı. 6 öğrencinin yaralandığı kazada polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı hayatını yitirmişti. Yaralanan 6 öğrencinin Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından alınıp memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. Suna-Abdullah Kayıcı çifti, Alanbaşı Mahallesi'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Polis memuru ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
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