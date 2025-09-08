Polis merkezine silahlı saldırı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Saldırgan 16 yaşındaki Eren Bigül vurularak yaralı halde yakalandı. Suç kaydı olmayan lise öğrencisi saldırganın karakolun bulunduğu sokakta oturduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Olay dün sabah 08.50 sıralarında Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Maskeli şekilde babasına ait pompalı tüfekle gelen 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül nöbet kulübesine ateş açtı. Nöbet kulübesindeki polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Silah seslerini duyan polis merkezinin bitişiğindeki lojmanda oturan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir aşağı indi. Saldırgan Eren Bigül'ün peşine düşen Muhsin Aydemir, saldırganı etkisiz hale getirmek istedi. Eren Bigül pompalı tüfekle Aydemir'e ateş ederek onu da şehit etti. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş da yaralandı. Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayağından ve karnından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Eren Bigül, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan Bigül'ün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Eren Bigül'ün yanındaki sırt çantasında ses ve sis bombaları olduğu belirlendi.

DEAŞ üyesi olduğu öğrenilen Eren Bigül'ün örgütün ideolojileri doğrultusunda kendisi eylem kararı aldığı için yalnız kurt eylemi olduğu, karakola 200 metre mesafede oturduğu öğrenildi.

Eren Bigül'ün saldırıdan önce de hazırlık yaptığı belirlendi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, Eren Bigül ile bağlantılı isimlerin tespit edildiği bildirildi. Eren Bigül'ün saldırıyı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği babası Nuhver Yunus Bigül'ün 10 sene önce satın aldığı ortaya çıktı.

Eren Bigül'ün kimlerle irtibatlı olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili anne Şenay, baba Yunus Bigül ve saldırganın 2 arkadaşının da aralarında olduğu 8 kişi ile İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi isimli şüpheli gözaltına alındı.

İÇE KAPANDI, RADİKALLEŞTİ

Gözaltına alınan baba Bigül ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikalleştiğini söylediği, bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda kendisine polise gideceklerini söylediklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, hain saldırıyla ilgili, "İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı polis memurlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağolsun diyorum" dedi.



UZMAN PSİKİYATR AİLELERİ UYARDI:

ÇOCUKLARINIZIN İNTERNET ORTAMINI KONTROL EDİN

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan, ailelerin çocukluk ve ergenlik çağına kadar olan çocuklarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Tan, "Ebeveyn çocuğun kişilik özelliklerini, ilgilerini, hobilerini, görüştüğü kişileri, interneti nasıl kullandığını çok iyi bilmek zorundadır. Özellikle internet ortamında neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü bilmek ve kontrol etmek zorundadır. 18 yaşına kadar internet ortamındaki yaptığı her hareket, ailenin görebileceği bir şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı. Semih KARA / SABAH



GÜNDEM SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

ÇOCUKLARIN DA YETİŞKİNLER GİBİ CEZA ALMASI GEREKİYOR

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, "suça sürüklenen çocuklar" kavramı ile ilgili olarak, "Bu kavram, başlangıçta çocukları topluma kazandırmak, onları daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için getirildi. Ancak zamanla bu durum suiistimal edildi ve ağır suç işleyen çocuklar, adaletin caydırıcı gücünden neredeyse muaf hale geldi. Bu durum hem çocukların hem de ailelerin hayatını kararttı. Eğer bir önlem alınmaz ise bu sorun büyüyerek devam edecek ve benzer olaylarla maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız. Bu nedenden dolayı çocukların da yetişkinler gibi ceza alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kerim CENGİL / SABAH