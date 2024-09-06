Polis ve avukat sevgilisinden tutuklanan işadamına şantaj

İşadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 iş insanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. 20 Mart'ta Moiz Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış ve Mitrani ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, Mitrani hakkında 160 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Polis memuru Hadi N.K., sevgilisi olduğu ileri sürülen avukat Merve T.'ye 20 Mart'taki operasyonun bilgisini önceden sızdırdığı ve Merve T.'nin buluştuğu Mitrani'den operasyonu engelleme karşılığında 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Kirli tezgahın deşifre olmasıyla 3 kişi hakkında dava açıldı. Polis memuru Hadi N.K. hakkında "Yağmaya teşebbüs" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıldan 31 yıl 4 aya kadar, avukat Merve T. ve Hakan A. hakkında ise 7 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.