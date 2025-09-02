Son Dakika | Giresun’da yaşanan saldırı sonrası iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz Pazar günü Samsusporlu taraftarların yemek yemek için mola verdikleri Giresun'un Tirebolu ilçesindeki lokantada yaşanan olayın ardından 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Emrah Tok, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tirebolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Lokanta sahibi Emrah Tok ifadesinde kendisinin ve ailesinin saldırıya uğradığını belirterek silahı tamamen savunma amacıyla kullandığını söyledi.
"SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, BURAYI YAKACAĞIZ"
Tok, "4-5 kişi beni darp etmeye devam edince 3 el daha ateş ettim. O anda iki kişinin yere düştüğünü gördüm. Sonra yerde bulunan bir kişi bana hitaben 'sizi öldüreceğiz, burayı da yakacağız' diyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için kendisine bir tekme vurdum, yere düştü" dedi.
"ALÇAK SESLE KONUŞMALARI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDUM"
"iş yerimin önünde bir minibüs durdu, minibüsten bir şahıs inerek içeri girdikten sonra 25-30 tane ekmek arası köfte fiyatını sordu ve sipariş verdi, daha sonra bende ocağın bulunduğu kısma geçip siparişleri hazırlamak için ocak başında bulundum. O sırada otobüste bulunan diğer kişiler içeri girip masalara oturdular. Hepsi kalabalık bir gürültü ile diğer masalarda bulunan müşterileri rahatsız edecek şekilde konuşunca işletmemde çalışan Emine Karakaya yanıma gelerek 'Abi bunların hepsi sarhoş yüksek sesle konuşuyorlar, müşterileri rahatsız ediyorlar' dedi. Bende bunun üzerine masalarına gittim. Bir taraftar grubu olduğunu anladım, sizin sorumlunuz kim diye sorduğumda ismini bilmediğim tanımadığım bir kişi, 'Buyur ben grup lideriyim' dedi. Bende kendisine hitaben 'İçeride aileler var, rahatsız oluyorlar, biraz daha sessiz konuşalım' şeklinde kibar bir şekilde uyardım. Grup lideri de bunun üzerine beraberinde gelen kişilere 'Beyler biraz sessiz olalım' demesiyle bir anda hepsi bir ağızdan daha fazla gürültü yapmaya başladı.
"POLİSİ ARAYIN DEYİNCE BİZLERE SALDIRDILAR"
O sırada yanımda bulunan Emine Karakaya'ya 'kızım polisi ara' demem üzerine gruptakilerin hepsi birden bize saldırmaya başladı. Kızım Nida, yeğenim Arda ve diğer çalışanlarımla birlikte bize saldırdılar. 4-5 kişi aynı anda beni darp etmeye başladı. Bende kasanın olduğu yerde bulunuyordum, beni orada sıkıştırıp dövdükleri anda bir yandan da kızım Nida ve yeğenim Arda'nın darp edildiğini gördüm. Ben o an için saldırıyı başka bir şekilde engelleyemeyeceğimi anladığım için çekmecemde bulunan ruhsatlı tabancamı elime aldım.
"SİZLERİ ÖLDÜRECEĞİZ BURAYI YAKACAĞIZ TEHDİTLERİ SAVURDU"
Ancak o sırada beni hala darp etmeye devam ediyorlardı. Arbede esnasında tabancanın bir el ateş ettiğini fark ettim, buna rağmen kalabalık hiçbir şekilde dağılmadı ve saldırmaya devam ettiler. Silahın ilk patlamasında fişek yerde bulunan kalorifer peteğine isabet etti. Ona rağmen kalabalık hala dağılmayınca ve 4-5 kişi beni darp etmeye devam edince 3 el daha ateş ettim. O anda iki kişinin yere düştüğünü gördüm. Sonra yerde bulunan bir kişi bana hitaben 'sizi öldüreceğiz, burayı da yakacağız' diyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Bende kendimi korumak için kendisine bir tekme vurdum. Kendisi yere düştü. Üzerinde silah olur kaygısı ile bir el daha yere ateş ettim" dedi.
İş yeri sahibi Emrah Tok, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.