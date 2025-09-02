Son Dakika | Giresun’da yaşanan saldırı sonrası iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı

"ALÇAK SESLE KONUŞMALARI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDUM"

"iş yerimin önünde bir minibüs durdu, minibüsten bir şahıs inerek içeri girdikten sonra 25-30 tane ekmek arası köfte fiyatını sordu ve sipariş verdi, daha sonra bende ocağın bulunduğu kısma geçip siparişleri hazırlamak için ocak başında bulundum. O sırada otobüste bulunan diğer kişiler içeri girip masalara oturdular. Hepsi kalabalık bir gürültü ile diğer masalarda bulunan müşterileri rahatsız edecek şekilde konuşunca işletmemde çalışan Emine Karakaya yanıma gelerek 'Abi bunların hepsi sarhoş yüksek sesle konuşuyorlar, müşterileri rahatsız ediyorlar' dedi. Bende bunun üzerine masalarına gittim. Bir taraftar grubu olduğunu anladım, sizin sorumlunuz kim diye sorduğumda ismini bilmediğim tanımadığım bir kişi, 'Buyur ben grup lideriyim' dedi. Bende kendisine hitaben 'İçeride aileler var, rahatsız oluyorlar, biraz daha sessiz konuşalım' şeklinde kibar bir şekilde uyardım. Grup lideri de bunun üzerine beraberinde gelen kişilere 'Beyler biraz sessiz olalım' demesiyle bir anda hepsi bir ağızdan daha fazla gürültü yapmaya başladı.