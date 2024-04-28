‘Polisi hedef alıp öldürme maksadıyla ateş ettiler’

Pendik Kaymakamlığı lojmanına geçen şubat ayında motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı soruşturması tamamlandı. Olayın hırsızlık şüphelilerince gerçekleştirdiği belirlenirken savcılık dikkat çeken bir dava açtı. Olay gecesi polis memuru Ufuk A. kaymakamlık konutu önündeki zırhlı güvenlik kulübesinde görevliydi. Bu sırada motosikletle hırsızlık yapmak için kaymakamlık konutuna gelen şüpheliler Salih Özmen (25) ve Seyithan Karataş (23) binanın sol tarafında bulunan ara boşluğa girdi. Polis memuru bu durumu fark etti. Şüpheliler polisi görünce tabanca çıkardı. Polisi hedef alarak görevini engellemek için silahla ateş açmaya başladı. Savcılık, "Şüpheliler fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, kaymakamlık konutu önünde görevli polis memuruna yönelik görevini yapmasını engellemek ve hedef gözeterek öldürmek maksadıyla silahla ateş açtı" dedi. İki şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.