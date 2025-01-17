Polisim diyerek yaşlı kadını 1 milyon 500 bin lira dolandırdı: Alem yaparken yakalandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan 61 yaşındaki Gül K., kendisine yabancı numaradan gelen telefonu açtı. Kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutup elindeki parayı hazırlamasını söyleyen şüpheli, adresi aldıktan sonra yola koyuldu.