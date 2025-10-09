Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: “Valiyi arayacağım” diye tehdit etti!

HASTANEDE YAPILAN TESTTE SÜRÜCÜ 2.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K., "Valiyi arayacağım" diye tehdit etti. Döne D. ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere saldırısı polis tarafından engellenen 2 kişi, güçlükle gözaltına alındı. Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.