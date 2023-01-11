Polisin dikkati sonucu ortaya çıkan olay pes dedirtti

Gözaltındaki şüphelilere yemek verildiği dışarıdan getirilen yiyeceklerin alınmayacağı söylendi. Ancak iki şahıs arkadaşlarının çiğköfte dürümünü çok sevdiğini dürümün arkadaşlarına verilmesi için ısrar etti. Şahısların ısrarcı durumundan şüphelenen polis, yanlarında getirdikleri çiğ köfte dürümü incelemeye karar verdi.

POLİS ÇİĞKÖFTE DÜRÜMÜ ARASINDAN ÇIKAN 2 ADET UYUŞTURUCU HAPI GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Çiğ köfte dürümün içini açan polisler gözlerine inanamadı. İki şahsın arkadaşlarına vermek istediği dürümden şeffaf poşete sarılı iki adet uyuşturucu hap çıktı. Bunun üzerine, nezarethanedeki arkadaşlarına çiğ köfte içinde uyuşturucu madde göndermek isteyen iki şahıs gözaltına alındı.