Polisin dikkati sonucu ortaya çıkan olay pes dedirtti

Olay, geçtiğimiz aralık ayında, Feriköy Polis Merkezinde meydana geldi. Polis merkezine gelen A.S. ve Y.B. isimli iki kişi, nezarethanede aranması olduğu için yakalanıp gözaltında bulunan arkadaşlarına çiğ köfte dürüm getirdiklerini söyleyerek ona verilmesini istedi.
Gözaltındaki şüphelilere yemek verildiği dışarıdan getirilen yiyeceklerin alınmayacağı söylendi. Ancak iki şahıs arkadaşlarının çiğköfte dürümünü çok sevdiğini dürümün arkadaşlarına verilmesi için ısrar etti. Şahısların ısrarcı durumundan şüphelenen polis, yanlarında getirdikleri çiğ köfte dürümü incelemeye karar verdi.
POLİS ÇİĞKÖFTE DÜRÜMÜ ARASINDAN ÇIKAN 2 ADET UYUŞTURUCU HAPI GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI
Çiğ köfte dürümün içini açan polisler gözlerine inanamadı. İki şahsın arkadaşlarına vermek istediği dürümden şeffaf poşete sarılı iki adet uyuşturucu hap çıktı. Bunun üzerine, nezarethanedeki arkadaşlarına çiğ köfte içinde uyuşturucu madde göndermek isteyen iki şahıs gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ÇİĞKÖFTE İÇİNE UYUŞTURUCU HAPLARI KOYDUKLARINI İTİRAF ETTİLER
Şüpheliler sorgularında dürümü Feriköy'deki bir çiğ köfteciden aldıklarını, daha sonra da gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere içine uyuşturucu madde koyduklarını itiraf etti. Feriköy Polis Merkezindeki şahsa uyuşturucu hap ulaştırmaya çalışırken yakalanan A.S. ve Y.B. isimli iki şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.