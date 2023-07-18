Polislerden kanser hastası Mina’ya sürpriz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, kanser hastası olan 3 yaşındaki Mina'ya yürek ısıtan bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce uygulanan "Bizim Çocuklarımız Projesi" kapsamında ekipler Pendik'ten kendilerine e-posta ile ulaşan bir ailenin "Kızımız polisleri çok seviyor ve polis görünce mutlu oluyor" sözleri üzerine minik Mina'ya sürpriz yaptı. Polis abi ve ablalarını karşısında gören Mina mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Mina kendisine hediyeler veren polis abi ve ablalarıyla oyunlar oynadı.