Polislere saldıranlara operasyon: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2 Nisan Salı akşamı, Konak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ve çevresinde düzenlenen izinsiz gösteriyle ilgili bazı şüphelilere yönelik inceleme başlatıldı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura direnme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kolluk kuvvetlerine taş, sandalye, kül tablası ve flama sopasıyla saldıran 19 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.