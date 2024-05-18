Polislere saldırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay saat 16:00 sıralarında Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. (28) isimli bir kişi hayatını kaybetti. H.Ç. (32) isimli bir kişi ise yaralandı.

Olay iddialara göre şöyle gelişti: Görevli polis memurları uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında ring görevlerini gerçekleştirirken H.Ç. isimli kişi adına kayıtlı araca kontrol amaçlı yaklaştı. Araç içerisinde bulunan E.K. ve H.Ç. isimli kişiler tarafından polislere silahla ateş açıldı ve saldırganlara silahla karşılık verildi. Hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren E.K.'nın üzerinde satışa hazır vaziyette 16 parça Eroin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde de bir miktar metamfetamin maddesi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.



19 SUÇ KAYITLARI VAR

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi. E.K.'nın "Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Açıktan Hırsızlık, Uyuşturucu, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki" suçlarından toplamda 13 suç kaydının olduğu belirtildi. H.Ç.'nin ise "Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Mala Zarar Verme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplamda altı suç kaydı olduğu ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8.05.2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana olayda; Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.'nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın Kasten Yaralama, Hırsızlık vb. suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.